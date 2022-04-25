МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Лидерами среди российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года стали Бурятия и Магаданская область, в конце списка оказались Севастополь и Оренбургская область, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы лидеры среди регионов России по росту числа занятых в 2021 году

КВАРТИРА КАК ИНВЕСТИЦИЯ

В России достаточно популярна идея инвестирования в недвижимость. Зачастую обеспеченные граждане заранее приобретают дополнительную квартиру для детей, когда те еще маленькие, а порой недвижимость покупается с расчетом перепродажи или получение от нее арендного дохода. В целом в определенные моменты риелторы оценивали долю инвестиционного спроса на квартиры вплоть до 20%, то есть каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям.

В последние несколько лет цены на недвижимость демонстрировали значительный рост. Таким образом, те, кто инвестировал в недвижимость в начале периода подъема цен, выиграли достаточно много. По оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции. Исследование показало, где сегодня в стране самые высокие зарплаты

Для исследования доходность считалась в среднем за три года (2019-2021) от момента прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась за вычетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Эксперты отметили, что ситуация в отдельных регионах заметно отличалась от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий специалисты РИА Новости проанализировали статистику и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Согласно результатам исследования, ряд регионов характеризуются очень высокой доходностью инвестиций в недвижимость в последние годы. В восьми регионах среднегодовая доходность с корректировкой на инфляцию составила более 15%, а в 37 субъектах эта доходность превысила 10% годовых. Названы самые социально ориентированные региональные бюджеты в России

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стала Бурятия, где в 2019-2021 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 18,3% годовых. Такой высокий результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир, пояснили эксперты.

Всего лишь на несколько сотых ниже оказалась доходность инвестиций в недвижимость в Магаданской области. Примечательно, что в Магадане почти половину доходности обеспечила аренда.

Также в пятерку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%). В этих трех регионах квартиры дорожали высокими темпами в 2019-2021 годах, но также и арендные ставки здесь держатся на относительно высоком уровне.

Петербург занял седьмое место в рейтинге (16,4%), Москва – девятое (14,8%).

Эксперты отмечают, что в последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно достаточно быстро. Более половины регионов в 2019-2021 годы показали доходность свыше 9% годовых. Правда, у этой медали есть и обратная сторона: тем, у кого нет своего жилья, стало труднее его купить из-за дороговизны, так как доходы растут медленнее цен на квартиры. То есть доступность жилья при этом снижается.

ДОХОДНОСТЬ VS ИНФЛЯЦИЯ

Обратная ситуация наблюдается в регионах в конце рейтинга. Последнюю строчку занимает Севастополь, где чистая доходность инвестиций в недвижимость за три года составила всего 0,5%. Таким образом, этот показатель в Севастополе оказался в 37 раз ниже, чем в Бурятии. Названы регионы России с самым высоким и самым низким уровнем безработицы

Похожий результат в Оренбургской области – прирост всего на 0,6%. Фактически в этих двух регионах доходность недвижимости оказалась лишь немногим выше, чем потребительская инфляция, но при этом положительная доходность все же наблюдалась во всех проанализированных регионах.

Еще в двух регионах – Мордовии и Коми – доходность недвижимости находится в диапазоне 1,7-2,9%. А доходностью от 3% до 5% характеризуются 10 регионов. Исследование выявило регионы с самым низким уровнем развития транспорта

Эксперты отмечают, что многие регионы характеризовались очень невысоким ростом цен на квартиры, и положительная доходность инвестиций в недвижимость обеспечивалась фактически за счет арендных платежей. Как свидетельствуют результаты исследования, 19 регионов имели отрицательную доходность без учета аренды.

В частности, доходность владения недвижимостью в Севастополе в среднем в год составляла почти минус 9%, если жилье не сдавалось в аренду. Также без учета аренды значительная отрицательная доходность наблюдалась в Оренбургской области, Коми, на Ставрополье, в Мордовии, Челябинской области и Якутии.

Как прогнозируют аналитики, резкий рост процентных ставок в 2022 году и общая неопределенность в экономике ставят под сомнение дальнейший рост цен на недвижимость. Кроме того, прогнозируется очень существенный рост инфляции, поэтому чистая доходность недвижимости в ближайшие несколько лет может оказаться отрицательной.