МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Nissan намерен прекратить производство автомобилей бренда Datsun, чтобы сосредоточить ресурсы на производстве электрокаров, сообщает газета Nikkei Asia. Renault приостанавливает все операции в России

"Nissan Motor прекратит выпускать автомобили под своим брендом Datsun… Японский автопроизводитель намерен перенаправить свои ресурсы на наращивание бизнеса по производству электроавтомобилей", — пишет газета

Издание напоминает, что Nissan возродил один из старейших японских автобрендов Datsun в 2013 году, тогда же начал продавать эти автомобили в Индии, Индонезии и России. На пике популярности эта машина продавалась в 10 странах, однако в последние годы ее продажи заметно сократились, отмечает газета.

По данным японской фирмы MarkLines, занимающейся исследованием автомобильной промышленности, в 2021 году было продано всего 6400 автомобилей Datsun, что на более чем 90% меньше показателя 2016 года, когда компания продала 87 300 машин. По мнению фирмы, это связано с тем, что концерн Nissan не смог выстроить эффективную работы с местными дистрибьюторами.

В 2020 году Nissan объявил, что решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun.