Nikkei Asia: Nissan прекратит выпускать автомобили Datsun в пользу производства электрокаров
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Nissan намерен прекратить производство автомобилей бренда Datsun, чтобы сосредоточить ресурсы на производстве электрокаров, сообщает газета Nikkei Asia.
"Nissan Motor прекратит выпускать автомобили под своим брендом Datsun… Японский автопроизводитель намерен перенаправить свои ресурсы на наращивание бизнеса по производству электроавтомобилей", — пишет газета
Издание напоминает, что Nissan возродил один из старейших японских автобрендов Datsun в 2013 году, тогда же начал продавать эти автомобили в Индии, Индонезии и России. На пике популярности эта машина продавалась в 10 странах, однако в последние годы ее продажи заметно сократились, отмечает газета.
По данным японской фирмы MarkLines, занимающейся исследованием автомобильной промышленности, в 2021 году было продано всего 6400 автомобилей Datsun, что на более чем 90% меньше показателя 2016 года, когда компания продала 87 300 машин. По мнению фирмы, это связано с тем, что концерн Nissan не смог выстроить эффективную работы с местными дистрибьюторами.
В 2020 году Nissan объявил, что решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России.
Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun.
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