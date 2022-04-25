МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Американская корпорация Google получила штрафы на общую сумму более 7 миллиардов рублей за неудаление запрещенных материалов на своем видеохостинге Youtube, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в рамках форума безопасного интернета в МИА "Россия сегодня". Песков ответил, сможет ли Россия "сдюжить" с Западом

Ведомство наблюдает "абсолютно недружественное отношение" со стороны иностранных СМИ, отметил Субботин. По его словам, с 24 февраля было заблокировано более 85 тысяч зарубежных ресурсов, распространяющих "лживую" информацию о ходе спецоперации РФ на Украине.

Замглавы Роскомнадзора считает, что война против России сейчас ведется на всех фронтах с использованием всех возможных средств и ресурсов.