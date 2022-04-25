МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом квартале увеличила консолидированную выручку на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 63,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Эксперты ожидают, что Россия в 2022 году обновит рекорд по сбору пшеницы

Квартальное производство сырого растительного масла снизилось на 2%, до 176 тысяч тонн. В свою очередь, объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 325 тысячи тонн, на 6% выше аналогичного периода прошлого года. Продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, майонез и соусы на его основе, сыры, спреды, сливочное масло и сливки) снизились на 5%, до 75 тысяч тонн.

Продажи масличных культур в январе-марте выросли в годовом выражении на 48%, до 117 тысяч тонн, в результате увеличения объемов реализации сои (на 42%, или на 30 тысяч тонн) и подсолнечника (в два раза, на 8 тысяч тонн). А объем продаж сахарной свеклы составил 59 тысяч тонн.

Также группа в январе-марте произвела 56 тысяч тонн сахара, в шесть раз больше, чем год назад; в сообщении уточняется, что такой рост связан с плановым смещением переработки сахарной свеклы на январь. В то же время объем реализации сахара в первом квартале уменьшился на 12%, до 177 тысяч тонн, из-за сокращения экспорта. "Снижение объемов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года обусловлено сезонностью продаж", — также говорится в сообщении.

Производство свинины в живом весе в первом квартале в годовом выражении выросло на 3%, до 77 тысяч тонн. Объемы продаж продукции свиноводства выросли на 3%, до 60 тысяч тонн. Объем реализации зерновых культур составил 180 тысяч тонн, на 7% ниже уровня аналогичного квартала прошлого года: так, продажи кукурузы выросли в два раза, до 101 тысячи тонн, а реализация пшеницы сократилась на 44%, до 79 тысяч тонн.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.