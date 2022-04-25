ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр — ПРАЙМ. Финский гигант деревопереработки Stora Enso продает свои лесопильные заводы в России местному руководству, сообщает в пресс-релизе компания. Завод Henkel в Челябинской области продолжит работу в штатном режиме

"Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам. Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso", — говорится в заявлении.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года и не окажет существенного влияния на годовой объем чистых продаж или операционную прибыль Stora Enso.

"Из-за ухудшения экономических перспектив проданных предприятий в результатах первого квартала Stora Enso был признан убыток от обесценивания в размере 70 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе.

Лесопильные заводы расположены в Новгороде и Карелии, на них работает около 330 человек, общая годовая мощность составляет 350 000 кубометров пиломатериалов, из которых 55 000 кубометров подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 000 тонн составляют пеллеты. В компании Stora Enso по заготовке древесины в России работает около 170 человек, и она управляет примерно 370 000 га долгосрочных прав на вырубку на арендованных участках.

Stora Enso — ведущий поставщик возобновляемой продукции в области упаковки, биоматериалов, деревянного строительства и бумаги, а также один из крупнейших частных лесовладельцев в мире. В компании Stora Enso работает около 22 тысяч сотрудников, а объем продаж в 2021 году составил 10,2 миллиарда евро. Акции Stora Enso котируются на Nasdaq Helsinki.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.

Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.