МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал жестко реагировать на злоупотребления бизнеса при использовании государственной помощи для сохранения рабочих мест на предприятиях, объявивших о простое или о высвобождении работников. Украина разработала механизм взыскания замороженных активов России

"До вас доведены списки организаций, объявивших о введении простоя, неполного рабочего дня или высвобождения работников. Примите весь комплекс мер для обеспечения их трудовых прав и социальных гарантий. Своевременно и жестко реагируйте на любые злоупотребления при использовании оказываемой государством финансовой помощи в целях сохранения рабочих мест и занятости населения", — сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что в 2021 году прокуроры помогли снизить размер просроченной задолженности бизнеса по зарплате в два раза — с 1,6 миллиарда до 780 миллионов рублей.

Краснов подчеркнул, что "сегодня, с учетом напряженной ситуации на рынке труда, должны применяться принципиально иные подходы".

Напомним, что в середине апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выделении миллиарда рублей на поддержку бизнеса в рамках программы "ФОТ 3.0" — очередного пакета мер в этой области.

Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С ее помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Низкую ставку банкам компенсирует государство. Ключевое условие участия в программе — компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%.

В минувшем марте правительство решило предоставить бизнесу кредитные каникулы на полгода по "ФОТ 3.0". По данным Мишустина, программа хорошо зарекомендовала себя и ею воспользовались более 30 тысяч предпринимателей.

Согласно главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, чьи слова приводит пресс-служба кабмина, кредиты по данной льготной программе позволили поддержать предприятия общепита, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и туристических агентств; сохранить не менее 740 тысяч рабочих мест.