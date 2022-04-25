МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На сайте Кремля опубликованы поручения в которых президент РФ Владимир Путин утвердил комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года. Авиационные проекты лизинга в России будут финансироваться на 100%

"Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения, прошедшего 31 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Глава государства поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей и предоставить субсидии авиакомпаниям на компенсацию расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года, поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации:…разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года.., предусмотрев при этом: выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме не менее 110 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

"Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: российским авиакомпаниям — на компенсацию расходов, связанных с возвратом пассажирам провозной платы за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля 2022 года из-за международной обстановки, и за внутренние воздушные перевозки, отмененные в связи с ограничением полетов в аэропорты южной и центральной части Российской Федерации", — сообщается на сайте.

Отмечается, что аэропортам южной и центральной части России, в которых введены ограничения на полеты, обеспечат субсидии на компенсацию расходов, понесенных в период действия таких ограничений. Срок выполнения — до 30 апреля 2022 года.