МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил 10 предприятиям Бразилии поставлять в Россию муку животного происхождения для производства кормов, следует из релиза ведомства.

"С 25 апреля 2022 года для 10 компаний Бразилии расширяется перечень продукции, которую они имеют право поставлять в Россию. В частности, в него добавлена мука животного происхождения, которая используется при производстве кормов", — говорится в сообщении.

В начале марта Россельхознадзор разрешал поставки инкубационного яйца из Бразилии по результатам переговоров с бразильским компетентным ведомством, а также по итогам анализа, проведенного специалистами службы.