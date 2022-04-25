МОСКВА, 25 апр — Прайм. Компания Twitter сообщила, что Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, покупает соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Соцсеть Twitter изменила правила размещения рекламы

"Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.Цена покупки при этом представляет премию в 38% к цене закрытия бирж 1 апреля 2022 года, последнего дня торгов до объявления Маском о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией, отмечается в релизе. Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений.

Акции Twitter в ходе торгов в США дорожают на 5,75%, до 51,74 доллара за акцию.

Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. План будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения.