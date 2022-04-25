ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов США установило срок сворачивания финансовых операций с российской "Группой ГАЗ" и связанных с ней предприятий до 25 мая, говорится в обнародованной ведомством генеральной лицензии. В Китае объяснили, почему США ждет провал при попытке изолировать Россию

Согласно документу, "все транзакции и операции, необходимые для сворачивания финансовых сделок с "Группой ГАЗ", а также любым предприятием, в котором (холдинг) напрямую или опосредованно владеет долей в 50% или более, разрешаются до 12.01 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск) 25 мая 2022 года".