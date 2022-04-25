МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Huawei Technologies вложила более 22 миллиардов долларов в исследования и разработки (R&D) в 2021 году, чтобы обойти санкции США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные.

"Крупнейший технологический гигант Китая почти удвоил бюджет на R&D за последние пять лет, до 22,1 миллиарда долларов в 2021 году — это больше, чем потратила любая компания в мире за пределами США", — пишет агентство. Такая сумма представляет почти 22,4% от продаж компании в том году, уточняет агентство.

По данным агентства, Huawei была одной из шести компаний в мире, чьи расходы на R&D в прошлом году превысили 20 миллиардов долларов, среди которых Microsoft (22,2 миллиарда долларов), Apple (23,1 миллиарда) и Meta (деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) с 24,7 миллиарда долларов. Крупнейшие затраты на R&D были у Amazon (56 миллиардов) и Alphabet (32,6 миллиарда долларов).

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация