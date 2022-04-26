МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В Европе стоимость подсолнечного масла, которая уже существенно возросла, будет зависеть от посевной кампании на Украине, но Россия сможет защитить внутренний рынок от колебания мировых цен на этот продукт, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сахар в России впервые с марта 2021 года начал дешеветь

"Украина – это страна номер один по поставкам подсолнечного масла на европейский рынок. От результатов посевной кампании в стране будет зависеть уровень цен на подсолнечное масло в мире. Если будет сокращение предложения с их стороны, то это окажет давление на цены, они будут расти везде, но не в России. У нас есть способ защитить внутренний рынок от мировых колебаний", – считает он.

Российские потребители будут платить за подсолнечное масло меньше, чем жители стран Евросоюза, благодаря большим объемам отечественного производства и экспортной пошлине, отметил Мальцев.

"Мы две трети этой продукции экспортируем и только одну треть от всего производства потребляем внутри страны. В свое время было принято решение ввести экспортные пошлины, чтобы отвязать внутренние цены от экспортных. Эти пошлины позволяют обеспечивать доступные цены внутри страны, невзирая на высокий уровень цен на внешних рынках", – объяснил эксперт.

По итогам года колебание цен на подсолнечное масло внутри страны составит не более десяти процентов, уверен он.

По его словам, при условии сохранения курса доллара в текущих коридорах, то есть около 80 рублей за доллар, никаких предпосылок для существенных колебаний цен на подсолнечное масло нет. "По нашим оценкам, колебание цен возможно в пределах десяти процентов, но я думаю, что до конца сезона мы будем на уровне текущих цен", – прогнозирует Мальцев.