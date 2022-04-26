МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Почему обвалились акции Netflix

"Большинство респондентов (62%) уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы…. 26% сменили западные аналоги на российский сервис, 23% временно отменили все действующие подписки…. К подпискам на музыку привыкли 38% россиян. Большинство из них (39%) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний", — выяснили специалисты.

Согласно исследованию, у 21% респондентов количество подписок уменьшилось, 35% не пользуются стриминговыми платформами на постоянной основе, а 11%, наоборот, приобрели новые. У остальных количество подписок не изменилось. Кроме того, лишь 12% россиян готово платить за контент от 400 до 600 рублей. Большинство опрошенных (39%) платит за подписки до 200 рублей ежемесячно, 28% платят от 200 до 400 рублей, оставшиеся респонденты (21%) — более 600 рублей.

В ходе исследования, которое провели с 20 по 25 апреля 2022 года, специалисты опросили более 400 тысяч человек в возрасте 18–45 лет.