МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России в первом квартале превысила исторический максимум 2020 года и достигла 11,2% — россияне за первые три месяца с начала года потратили 1,25 триллиона рублей на покупки в интернет-магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Новые банки запланировали выпуск карт UnionPay к середине осени

"За первые три месяца 2022 года россияне совершили покупок в интернет-магазинах на 1,25 триллиона рублей — это на 59% больше аналогичного периода прошлого года. Доля электронной коммерции в общем обороте розницы превысила исторический максимум 2020 года (10,2% в первом полугодии) и составила по итогам первых трех месяцев 2022 — 11,2%", — говорится в сообщении.

Из общего объема продаж 93% приходится на внутренний рынок (рост на 64%), а 7% — на трансграничный (+11%). В ассоциации отмечают, что существенное влияние на распределение рынка оказало изменение внешнеполитической ситуации — введение санкций, сложности с грузоперевозками и прочее. Таким образом, если в начале 2022 года трансграничная торговля по сравнению с показателями прошлого года демонстрировала рост, в феврале — спад, то в марте ушла в минус. На локальном рынке сложилась другая ситуация: в январе рост на 50%, в феврале — на 64%, в марте — на 77%.

Топ-5 популярных товарных категорий не изменился, однако продукты вышли на третью строчку, опередив одежду и обувь. При этом сумма покупок продуктов онлайн в марте 2022 года вдвое превышает данные этого месяца за 2021 год: 60,5 миллиарда рублей и 30,5 миллиарда рублей соответственно.

Отмечается, что в средних чеках самое заметное увеличение зафиксировано в категориях "аксессуары" (сумки, перчатки, головные уборы) — в 6,5 раз и "цветы и подарки" — в 2 раза. В среднем на 23% выше стал средний чек в категориях "автозапчасти и автоаксессуары", "одежда и обувь", "спортивные товары", "цифровая и бытовая техника". Самое заметное снижение среднего чека в категории "садовая техника и инвентарь" — на 56%. На 16-25% ниже стал чек товарных групп "зоомагазины", "мебель и товары для дома", "аптеки" и "книги".

"Очевидно, что такой аномальный рост внутреннего рынка электронной коммерции вызван большими переменами в сегодняшней реальности: введение санкций, невозможность банковских транзакций с рядом государств свели практически к нулю покупки на зарубежных площадках. И вместе с этим возникли панические настроения покупателей и ажиотажный спрос на ряд товарных категорий. Сегодня как никогда сложно прогнозировать дальнейшее развитие интернет-торговли, поскольку пока нет достаточной ясности в вопросах поставок из-за рубежа, логистических цепочек и множества других отдельных факторов", — прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов.