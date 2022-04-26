МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость импортных растительных продуктов возрастет в ближайшее время на треть из-за инфляции и роста стоимости логистических перевозок, заявил РИА Новости эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Названа доля валютной составляющей в стоимости российского молока

"Стоимость будет расти по двум причинам: инфляция и российская, и международная, вызванная ростом стоимости энергоносителей, рост стоимости логистики и перебои в работе китайских поставщиков по причине локдауна. Как следствие, рост стоимости импортных продуктов в ближайшее время может превысить 20%, а по отдельным категориям и 30%", — считает эксперт.

Зюзин также отмечает, что ассортимент продукции для вегетарианцев станет более узким, а спрос на продукты из растительного сырья снизится из-за роста стоимости ингредиентов. Ситуация стабилизируется в ближайшие полгода, когда будет налажен стабильный импорт из Юго-Восточной Азии: пока иностранное продовольствие заменят сезонные овощи и фрукты.

"Рост цен на традиционные продукты даже выше, чем на растительные, исключение, пожалуй, составляет подсолнечное масло, большой объём которого производится на Украине, и дефицит которого уже начал подталкивать цены вверх за пределами РФ", — сообщает эксперт.

По словам Зюзина, вегетарианцы и веганы на сегодняшний день составляют от 3% до 5% от общего населения России.