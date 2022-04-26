МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Международное агентство S&P Global Ratings поместило кредитный рейтинг Twitter "ВВ+" в список на пересмотр с возможностью понижения после объявления о покупке компании предпринимателем Илоном Маском, следует из релиза агентства. Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Накануне Twitter сообщил о заключении окончательного соглашения о покупке компании Маском за 44 миллиарда долларов.

"Покупка будет финансироваться комбинацией долга и собственного капитала, и мы ожидаем, что леверидж Twitter будет значительно выше показателя рейтинга "ВВ+" в 1,5х. Таким образом, мы поместили все наши рейтинги Twitter, включая наш кредитный рейтинг на уровне "ВВ+", в список на пересмотр с возможностью понижения", — говорится в сообщении S&P.

Агентство рассчитывает принять решение относительно рейтингов компании после собственно покупки. Отмечается при этом, что рейтинги Twitter могут понизиться сразу на несколько ступеней.

Маск 4 апреля сообщал, что стал владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100%. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.

Однако уже несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. А на следующий день совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.