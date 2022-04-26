МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Зарубежная выручка "Росатома" по итогам 2021 года выросла на 20%, до почти 9 миллиардов долларов, следует из презентации гендиректора госкопорации Алексея Лихачева, с которой он выступил во вторник в Совете Федерации.

Согласно презентации, в 2021 году зарубежная выручка "Росатома" составила 8,9 миллиарда долларов. Годом ранее этот показатель равнялся 7,4 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года "Росатом" рассчитывал получить рекордную выручку от зарубежных проектов — не менее 8,4 миллиарда долларов, говорил Лихачев в конце прошлого года. За последние 10 лет зарубежная выручка компании выросла вдвое.

Компания не исключает усиления давления на свои зарубежные проекты, заявил Лихачев. Несмотря на это, предприятие пока не меняло планы ни по одному из таких проектов.