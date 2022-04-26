МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Все гипермаркеты OBI в России откроются до конца майских праздников, сообщила российская пресс-служба сети. Минпромторг нашел способы снизить цены на стройматериалы

"В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин "ОБИ Ходынское поле", а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети. Они будут открываться поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем эстафету подхватят регионы, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов ОБИ", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая сеть магазинов товаров для ремонта, дома и дачи OBI, приостановившая работу в России, планирует продать свой бизнес в стране местному инвестору. Партнер сопровождающего сделку адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев говорил РИА Недвижимость, что речь идет о российском покупателе. О наличии конкретного отечественного инвестора, не раскрывая имени, говорил и глава совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц, получивший доверенность на ведение сделки по продаже бизнеса OBI в России. При этом, по данным газеты "Коммерсант", на российские активы OBI претендуют структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.

В Россию компания OBI пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. Всего в России 27 гипермаркетов OBI в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

Данное решение немецкой сети OBI о возобновлении работы гипермаркетов в России является положительным сигналом иностранному бизнесу, работающему в нашей стране, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.