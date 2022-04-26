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https://1prime.ru/business/20220426/836757004.html
Яндекс опроверг планы по разделению компании
Бизнес
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Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе". Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" собирается... ПРАЙМ, 26.04.2022
бизнес, новости, яндекс, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе".
Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" собирается разделиться на две компании — российскую и международную. Сообщалось, что выходцы из компании создадут новый бренд.
"Нет никаких планов по разделению компании", — говорится в сообщении.