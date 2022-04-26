МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" не имеет никаких планов по разделению компании, сообщили РИА Новости в "Яндексе".

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" собирается разделиться на две компании — российскую и международную. Сообщалось, что выходцы из компании создадут новый бренд.

"Нет никаких планов по разделению компании", — говорится в сообщении.