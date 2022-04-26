МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Информация о забастовке курьеров сервиса доставки еды Delivery Club не соответствует действительности, компания работает в штатном режиме, сообщили РИА новости в пресс-службе сервиса. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве курьеры Delivery Club объявили забастовку, так как им с 21 апреля снизили заработную плату в среднем на 20%.

"Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что механизм заработка курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. "Прежний тариф состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента", — добавили в компании.