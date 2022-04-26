МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об ушедшем бизнесе из России, заявив, что Россия никого не выгоняла и будет рада их возвращению, но те должны помнить, что незаменимых нет. Литва заморозила активы на миллионы евро на фоне европейских санкций

"Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный — надо уважать наши правила и принципы. И еще помнить — незаменимых нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Иностранные компании, поспешившие покинуть Россию во исполнение "адских санкций", по всей видимости, передумали, бойкоты Запада были "не взаправду", так как чистая прибыль для бизнеса весит куда больше, чем политические лозунги, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Часть иностранных компаний, которые так спешили покинуть Россию во исполнение "адских санкций", спустя пару месяцев, похоже, передумали. Всё как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина! Выясняется, что все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду. Потому что в пересчёте на рубли и прочие деньги грош цена подобным громким заявлениям", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "чистая прибыль — для бизнеса этот аргумент весит куда больше, чем политические лозунги". "А считать бизнес умеет, тем более явные и невосполнимые потери", — добавил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные компании, ушедшие ранее с рынка РФ, расписываются в "неэффективности" своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств.

Медведев отметил, что желание снова открыть в России свои магазины выражают сейчас производители и продавцы одежды, обуви и мебели, косметики и средств гигиены, товаров для строительства и ремонта, садового инвентаря, фастфуда.

"Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов. А когда этот импорт становится реальным, так вообще полный: прибыль идёт мимо головных компаний, а цены при этом для покупателей куда ниже", — написал Медведев, комментируя решение зарубежных компаний покинуть российский рынок.

"Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются. Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчёт", — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Он заявил, что многим иностранным компаниям будет трудно вернуться в страну, отечественный бизнес готов наладить полное импортозамещение, в стране достаточно своих специалистов, в приоритете их поддержка.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, отказывающиеся работать с Россией, сделали это под сильнейшим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые создает Запад.