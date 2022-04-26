МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Производители алкогольной и пивоваренной продукции РФ и в целом отрасли напитков столкнулись с рядом трудностей, связанных как с расчетами, так и наличием комплектующих; например, в РФ пока нет качественной бумаги для этикеток и подходящего металла для проволочной уздечки (мюзле), удерживающей пробку бутылки с игристым вином или шипучим напитком. Об этом рассказал журналистам директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов. Рубль потерял к доллару и прибавил к евро

"Мы зависимы от мюзле. Наша — недостаточно качественная, мы использовали импортную проволоку. Но если качество можно наладить, то цены регулируются, исходя из уровня на Лондонской бирже металлов. А так как из-за эмбарго мы не можем поставлять металл, формируется его дефицит, цена на бирже растет, и у нас растет тоже. Но это же абсурд", — сказал он в кулуарах Международного форума производителей напитков.

Еще одна проблема – корковая пробка. Сырье для нее поставляется только из Португалии и немного из Испании, поэтому от этих поставок зависимы все страны; агломерированную пробку можно закупать в Китае, но для российских производителей она обойдется в три раза дороже, заметил Соколов, "потому что в Китае тоже там покупают сырье, а потом нам его перерабатывают".

Ситуацию можно решить переходом на алюминиевый колпак, который отличается от пробки для крепкого алкоголя — например, размерами и качеством внутренней прокладки. "Но пока есть проблемы с качественным алюминием. И получается, что он по факту на сегодня и дороже, и в дефиците, чем агломерированная корковая пробка", — заметил эксперт.

ЭТИКЕТКА И РАСЧЕТЫ

"Освобождение от НДС, таможенных пошлин на оборудование – все это винодельческой отрасли также (как и пивоваров — ред.) в полной мере касается, потому что на сегодняшний день, кроме емкостного оборудования, наша отрасль ничего нам не предлагает", — говорит Соколов, добавляя, что все линии розлива на сегодня являются импортными.

Еще одна проблема, универсальная для отрасли всех напитков — качественная бумага для этикетки, которая в стране "полностью отсутствует". "И хотелось бы адресовать Минпромторгу, чтобы вместе с целлюлозно-бумажными комбинатами сделали бы госпрограмму быстрого, скорейшего выпуска качественной бумаги в нашей стране, чтобы обеспечить отрасль напитков, в том числе и винодельческую отрасль, качественной бумагой для этикетки", — сказал Соколов.

Отдельная проблема касается расчетов: как пояснил собеседник, при оплате импорта обычным способом в рамках паспорта сделки одобряется валютный перевод, который уходит за границу и в нынешней ситуации "зависает" на корреспондентских счетах. "И ни поставщик, ни мы не можем повлиять на эту ситуацию, а она может затянуться на месяцы. Таким образом, мы получаем замороженные денежные средства, поэтому хотим обратиться, чтобы государство нас поддержало – например, на этот срок кратковременным беспроцентным займом", — пояснил директор ассоциации.

Соколов сообщил, что союз подготовил обращение в профильные ведомства, где перечислены эти и другие возникшие проблемы, а также предложения по их решению.