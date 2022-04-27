В кинокомпании Warner Bros. заявили о желании вернуться на российский рынок
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская кинокомпания Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок, однако в компании пока не знают, при каких условиях это может произойти, пишут "Известия" со ссылкой на издание Deadline, процитировавшей высказывание главы департамента международного кинопроката студии Эндрю Криппса.
"За последние пару лет мы все научились жить в режиме неопределенности. В том числе кинотеатры закрываются по всему миру. Это происходит по другой причине, и мы надеемся, что есть какое-то подобие решения (в существующих обстоятельствах — прим. ред.)", — заявил Криппс на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon.
Вместе с тем он не смог объяснить, при каких условиях может осуществиться возвращение кинокомпании на рынок России.
"Я просто не знаю на данный момент. Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда вы сможете вернуть продукт в страну", — сказал глава департамента в беседе с председателем отдела мирового производства кинокомпании Legendary Entertainment Мэри Пэрент и режиссером Дени Вильневым.
По данным Криппса, доля Россия в международных ежегодных кассовых сборах составляет в среднем около 5%.
В начале марта генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар объявил, что WarnerMedia "приостанавливает весь новый бизнес в России".
https://1prime.ru/business/20220427/836761656.html