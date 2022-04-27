МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Американская кинокомпания Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок, однако в компании пока не знают, при каких условиях это может произойти, пишут "Известия" со ссылкой на издание Deadline, процитировавшей высказывание главы департамента международного кинопроката студии Эндрю Криппса. В России сохранят фильмы и музыку из недружественных стран

"За последние пару лет мы все научились жить в режиме неопределенности. В том числе кинотеатры закрываются по всему миру. Это происходит по другой причине, и мы надеемся, что есть какое-то подобие решения (в существующих обстоятельствах — прим. ред.)", — заявил Криппс на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon.

Вместе с тем он не смог объяснить, при каких условиях может осуществиться возвращение кинокомпании на рынок России.

"Я просто не знаю на данный момент. Я просто надеюсь, что вы сможете добраться до позиции и времени, когда вы сможете вернуть продукт в страну", — сказал глава департамента в беседе с председателем отдела мирового производства кинокомпании Legendary Entertainment Мэри Пэрент и режиссером Дени Вильневым.

По данным Криппса, доля Россия в международных ежегодных кассовых сборах составляет в среднем около 5%.

В начале марта генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар объявил, что WarnerMedia "приостанавливает весь новый бизнес в России".