МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска уменьшилось на 29 миллиардов долларов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке этой соцсети, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Причиной таких потерь стало падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%. Это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 года.

Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. Несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Предполагалось, что план будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов. Маск уточнял, что готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения.

В конце апреля компания сообщила, что Маск покупает соцсеть за 44 миллиарда долларов.