МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 18 по 24 апреля сократились на 6,2%, сравнявшись с показателем за аналогичный период прошлого года, средняя стоимость одной покупки снизилась на 2,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Растущие цены на нефть поддерживают рубль

"В период с 18 по 24 апреля средние недельные расходы россиян сократились, как и средняя стоимость одной покупки. Индекс недельных расходов составил 5 067 рублей, что на 6,2% (334 рубля) меньше, чем на предшествующей неделе. Таким образом недельные расходы сравнялись с аналогичным периодом 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 302 рубля) индекс ниже на 4,4%, или 235 рублей.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,7% (18 рублей). Средняя стоимость одной покупки составила 645 рублей", — добавляется в исследовании.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5,6% (34 рубля). По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (657 рублей) недельный чек ниже на 1,8%, или 12 рублей.