МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Производители удобрений из РФ планируют войти в капитал узбекских предприятий, возможна трехсторонняя кооперация с Казахстаном по удобрениям, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Цены на газ в Европе замедлили рост

"Есть предприятия на территории Узбекистана, которые интересны российским производителям удобрений… Предполагается вхождение российских инвесторов в капитал как действующих узбекских предприятий, так и создание новых консорциумов", — сказал он. Министр добавил, что узбекская сторона высказывает заинтересованность.

"Планируется реализация трехсторонних проектов с участием компаний из Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации", — отметил Мантуров.

Он пояснил, что речь, в частности, идет о поставках казахского фосфатного сырья на узбекские заводы и запуске производства новых видов удобрений, в том числе для тепличного хозяйства.