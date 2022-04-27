МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Объем внешней торговли России в феврале вырос на 50% в годовом выражении — до 77,1 миллиарда долларов, из них экспорт составил 49,5 миллиарда долларов, импорт — 27,5 миллиарда долларов, сообщил в среду Росстат. Промпроизводство в России выросло на 3% в годовом выражении

Как следует из документа статистического ведомства, экспорт в феврале вырос на 63,6% по сравнению с февралем 2021 года, по сравнению с январем — на 6,7%. Импорт вырос на 30,7% в годовом выражении и на 11,1% в месячном.

"В январе-феврале 2022 года внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 148,3 миллиарда долларов США (154,9% к январю-февралю 2021 года), в том числе экспорт – 96 миллиардов долларов (168,5%), импорт – 52,3 миллиарда долларов (135%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 43,7 миллиарда долларов США (в январе-феврале 2021 года – положительное, 18,2 миллиарда долларов)", — указано в публикации Росстата о внешней торговле в январе-феврале 2022 года.

На минувшей неделе глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщил, что на фоне введения западных санкций служба временно не будет публиковать данные по экспорту и импорту. Он назвал решение оправданным, оно позволит избежать некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.

Последняя статистика по экспорту и импорту с основными странами-торговыми партнерами России была обнародована за январь 2022 года.

Оборот розничной торговли в России в марте вырос на 2,2% в сопоставимых ценах по сравнению с мартом прошлого года, рост показателя за первый квартал составил 3,6% в годовом выражении, сообщает Росстат.

"Оборот розничной торговли в марте 2022 года составил 3755,1 миллиарда рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2022 года — 10241,9 миллиарда рублей, или 103,6%", — говорится в докладе ведомства.

Таким образом, в марте рост показателя замедлился по сравнению с февралем — тогда оборот ритейла вырос в годовом выражении на 5,9%.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в марте составила 47,9%, непродовольственных товаров — 52,1% (в марте 2021 года — 47,4% и 52,6% соответственно).

Оборот розничной торговли в марте 2022 года на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1% (в марте 2021 года — 95,7% и 4,3% соответственно).