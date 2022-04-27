МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, кроме отечественного анальгина, свидетельствуют данные статистического ведомства. Рост сельхозпроизводства в России ускорился до 3%

По данным Росстата, за период с 18 по 24 апреля сильнее всего подешевели ренгалин, левомеколь и эргоферон — на 1,2%, а также комбинированные анальгетики и аллохол — на 1%. Нимесулид подешевел на 0,9%, валидол и поливитамины – на 0,7%, корвалол – на 0,1%.

Метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 0,7%.

За предыдущую неделю Росстат также зафиксировал снижение цен на наблюдаемые медикаменты. Левомеколь и ренгалин также были лидерами по снижению: тогда они подешевели на 1,5% и 1,4% соответственно. Поливитамины тогда стали дешевле на 1,3%, эргоферон – на 1,2%, валидол – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 1%, корвалол и нимесулид – на 0,9%, аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,4%.