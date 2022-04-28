АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские туристы, приезжающие в турецкие курорты, могут использовать систему кредитных карт "Мир" в отелях, с картой можно совершать покупки и в магазинах, пишет в четверг турецкая газета Star. В Турции создадут новую авиакомпанию для перевозки россиян

"Анталья является наиболее предпочтительным местом для отдыха российских туристов, хотя их число меньше, чем в предыдущие годы из-за войны. Российские туристы могут использовать российскую систему кредитных карт "Мир" для покупок в отелях и во время отпуска. С карточной системой "Мир", которая была открыта для использования через государственные банки в Турции еще до кризиса, можно без проблем совершать платежи во всех отелях и магазинах", — пишет газета.

Издание приводит слова генерального директора отеля Исмаила Чаглара, работающего в Кунду, заявившего, что "российские туристы теперь могут легко использовать свои кредитные карты, подключенные к платежной системе "Мир", через государственные банки в Турции".

"Мы можем получать платежи от наших гостей двумя способами: наличными или через систему "Мир", — сказал он.

По его словам, приток туристов из России продолжается.

"Сейчас наш отель вмещает в среднем 10 процентов российских гостей. По состоянию на вчерашний день ежедневно приземлилось 11 самолетов через "Турецкие авиалинии" и несколько компаний. Конечно, это меньше, чем ожидалось, но, по крайней мере, с точки зрения потока, это важно", — сказал он.

Ольга Данилина, приехавшая в Анталию на отдых из Москвы, оплатила свой шестидневный отпуск картой "Мир". Отметив, что раньше отдыхала во многих отелях Антальи и очень любит этот курортный уголок Турции, ее отели, Данилина сказала, что у нее нет проблем с картой "Мир".

"Я могу расплачиваться везде", — приводит ее слова издание.