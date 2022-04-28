ТАШКЕНТ, 28 апр — ПРАЙМ. Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал концерны, которые сейчас выпускают легковые авто в России

"ОДК, конечно. Это принятое решение нами и ОДК. Что касается самого совместного предприятия с "Сафраном" (PowerJet, выпускает двигатели для SSJ100 — ред.), там работают российские люди", — сказал он, отвечая на вопрос, кто будет обслуживать двигатели для SSJ100.

"Если французы примут такое решение, что из PowerJet они полностью выйдут, значит, соответственно, мы ("ОДК-Сатурн" — ред.) переходим в управление и будем продолжать работу", — добавил он, комментируя возможность расторжения СП.

Мантуров также подчеркнул, что для обслуживания SSJ100 сформирован достаточный запас комплектующих. Кроме того, у российской стороны есть 20 подменных двигателей. "Имеются в виду подменные двигатели, которые имеются как ремфонд, то есть постоянно проходят ремонт и выдаются эксплуатантам для эксплуатации, а те двигатели, которые снимаются с самолетов, ремонтируются. В отсутствие подменного фонда самолет становится на поле, пока ты не отремонтируешь этот двигатель, ты самолёт не можешь эксплуатировать. Подменный фонд обеспечивает непрерывный оборот", — пояснил министр.

На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.