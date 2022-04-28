МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск, сообщила компания в своём Telegram-канале. События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля

"С 1 по 22 мая 2022 года коллектив предприятий АВТОТОР будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ", — рассказали на предприятии.

В полном составе работают структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств АВТОТОР по специнвестконтракту.

Также продолжат штатную работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра "Электроэлемент" и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.