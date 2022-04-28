МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Турецкие сети быстрого питания готовы прийти на место ушедших из России зарубежных фастфуд-брендов и кофеен, некоторые из них уже в ближайшее время откроют собственные кофейни и рестораны, другие ищут партнеров-франчайзи, рассказал РИА Новости председатель российско-турецкой рабочей группы при РСПП Арсен Аюпов по итогам международной бизнес-встречи. Экспорт южнокорейских автомобилей в России снизился почти на 40%

Как минимум четыре турецкие сети фастфуда и кофеен, в числе которых Yesen burger, Chitir Chicken, Little Kitchen, а также Arabica Coffee House уже начали свою работу по развитию в России.

"Все это новые бренды для российского рынка. Chitir Chicken и Yesen burger готовы развиваться в России по мастер-франшизе. Little Kitchen и сеть кофеен Arabica готовы заходить со своими инвестициями и открывать первые рестораны и магазины. Arabica в течение двух ближайших месяцев откроет свой первый флагманский кафе-магазин в Москве. Little Kitchen готовы до конца 2022 года открыть три ресторана", — сказал Аюпов.

Сеть кофеен Arabica считает себя конкурентом Starbucks, так как работает в том же ценовом сегменте и на том же премиальном уровне. Представитель компании во время встречи сообщил, что сеть кофеен начнет свое развитие с Москвы и в дальнейшем планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга и других крупных городов. Сегодня у сети кофеен 120 кафе и магазинов в Турции, и до конца года они планируют увеличить это количество до 200.

Работает над расширением своего представительства в России и еще одна турецкая сеть быстрого питания — Gagawa. У компании уже имеется 23 ресторана в России и сейчас они занимаются поиском партнеров-франчайзи. Перспективы турецких компаний в России оценил основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров.

"Перспективы развития компаний из Турции с донером очень хороши. Ведь это так всеми любимая шаурма-шаверма, но в профессиональном исполнении. Есть огромные перспективы и на фудкортах и в стрит ритейле. Но эти концепции ни в коей мере не замена McDonald's. Они, как и многие российские концепции, здоровее, но дороже. Буду рад, если наши потребители будут готовы к более качественной еде. Для нас они не конкуренты, а участники рынка. Более развитый рынок приведёт ещё больше потребителей", — сказал он.