МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы американским гигантом Microsoft почти за 70 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании. Выручка "Абрау-Дюрсо" выросла на 13% в 2021 году

"Activision Blizzard, Inc. объявила о том, что ее акционеры одобрили предложение Microsoft Corporation о приобретении Activision Blizzard на специальном собрании акционеров Activision Blizzard, которое состоялось ранее сегодня", — сообщается в пресс-релизе. Более 98% акционеров проголосовали в пользу сделки, уточняет компания.

В январе Microsoft сообщила, что купит Activision Blizzard по цене в 95 долларов за акцию, суммарно — почти за 69 миллиардов долларов. После получения необходимых одобрений и выполнения необходимых условий, завершение сделки ожидается в финансовом году, завершающемся по 30 июня 2023 года.

Сделка включает в себя приобретение культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.