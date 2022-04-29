МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американской брокерской компании Robinhood, приходящийся на акционеров, за первый квартал сократился в годовом выражении в 3,7 раза – до 392 миллионов долларов, следует из отчета компании. Чистый убыток Boeing вырос вдвое с начала года

Разводненный убыток на акцию Robinhood за отчетный период составил 0,45 доллара против 6,26 доллара годом ранее. Выручка компании упала при этом в 1,7 раза – до 299 миллионов долларов.

Число ежемесячных активных пользователей в прошлом квартале сократилось на 10% в годовом выражении, до 15,9 миллиона человек, средняя выручка на пользователя упала в 2,5 раза, до 53 долларов.

Акции Robinhood после закрытия основных торгов в США дешевели на 11,4%.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

В итоге для инвесторов они могут исполняться по невыгодным ценам. Однако брокер не оповещал своих клиентов о продаже заявок финансовым посредникам. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в декабре 2020 года оштрафовала Robinhood на 65 миллионов долларов за то, что компания не раскрывала получение платежей от трейдинговых фирм за направление им заявок клиентов. Robinhood тем временем в марте 2021 года подал документы об IPO в SEC, планируя выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения. Компания в итоге провела IPO в июле 2021 года.