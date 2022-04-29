МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2022 года составил 3,844 миллиарда долларов против прибыли в 8,107 миллиарда за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль "Газпрома" за 2021 год достигла рекорда

Разводненный убыток на акцию за отчетный период составил 7,56 доллара против прибыли в 15,8 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 7,3% — до 116,444 миллиарда долларов, что оказалось чуть меньше прогноза в 116,46 миллиарда. Операционная выручка упала в 2,4 раза и составила 3,669 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Amazon ожидает роста выручки на 3-7% в годовом выражении, до 116-121 миллиарда долларов.

Акции компании после закрытия основных торгов в США дешевеют на 9%.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 апреля 2021 года штат компании составил 1,271 миллиона человек, увеличившись на 51% в годовом выражении.