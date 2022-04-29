МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск продал 4,4 миллиона акций компании на сумму почти в 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке Twitter, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). В Кремле выразили свое отношение к Twitter

Согласно этим документам, транзакции проводились во вторник, когда акции Tesla обвалились в цене на 12%, и в среду, когда они показали скромный рост на 0,6%. В четверг Маск объявил, что в дальнейшем не будет продавать акции Tesla.

В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.

При этом ранее Маск анонсировал, что готов потратить собственный 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиардов финансирования (причем 12,5 миллиардов — под залог акций Tesla).