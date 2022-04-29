ИРКУТСК, 29 апр — ПРАЙМ. МС-21 с отечественными комплектующими планируется запустить в серийное производство в 2024 году, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Россия на фоне санкций ускорит реализацию проектов МС-21 и SSJ100

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Иркутской области Игорь Кобзев в пятницу обсудили перспективы развития авиастроительной отрасли с руководством Иркутского авиационного завода. На авиазаводе развернута масштабная программа технического перевооружения. Производство сертифицировано по международным стандартам.

"Поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими планируется в 2024 году… Запущена инвестпрограмма по выходу на темпы серийного производства. Срок реализации — 2022-2026 годы", — написал в Telegram Кобзев.

В настоящее время завод создает новые рабочие места. На предприятии трудятся порядка 12 тысяч человек. К 2024 году число сотрудников планируется увеличить до 13,5 тысяч.