МС-21 пойдет в серийное производство на авиазаводе в Иркутске в 2024 году
Глава Иркутской области: МС-21 запустят в Иркутске на авиазаводе в серийное производство в 2024 году
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ИРКУТСК, 29 апр — ПРАЙМ. МС-21 с отечественными комплектующими планируется запустить в серийное производство в 2024 году, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Иркутской области Игорь Кобзев в пятницу обсудили перспективы развития авиастроительной отрасли с руководством Иркутского авиационного завода. На авиазаводе развернута масштабная программа технического перевооружения. Производство сертифицировано по международным стандартам.
"Поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими планируется в 2024 году… Запущена инвестпрограмма по выходу на темпы серийного производства. Срок реализации — 2022-2026 годы", — написал в Telegram Кобзев.
В настоящее время завод создает новые рабочие места. На предприятии трудятся порядка 12 тысяч человек. К 2024 году число сотрудников планируется увеличить до 13,5 тысяч.