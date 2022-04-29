МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт "Шереметьево". Эксперт рассказал о планах Турции на сети быстрого питания в России

"Двадцать девятого апреля 2022 года авиакомпания Corendon Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья–Москва ("Шереметьево")–Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Рейсы авиакомпании будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на лайнере Boeing 737-800. Пассажиры авиакомпании Corendon Airlines будут обслуживаться в терминале С.