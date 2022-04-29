МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Компания Apple в первом квартале 2022 года может понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава корпорации Тим Кук. Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple по делу "об уходе" с рынка

"Ограничения поставок, вызванные перебоями, связанными с коронавирусом, и общеотраслевым дефицитом кремния, влияют на нашу способность удовлетворять спрос клиентов на нашу продукцию", — сообщил Кук, слова которого приводит газета Financial Times.

"Мы ожидаем, что потери составят от 4 до 8 миллиардов долларов, что значительно больше, чем в мартовском квартале", — добавил он.

Газета напоминает, что до пандемии Apple регулярно предлагала квартальные прогнозы доходов, но перестала делать это по мере распространения коронавируса. Прогнозируемый удар в размере от 4 до 8 миллиардов в июньском квартале по сравнению с более чем 6 миллиардами в декабрьском квартале стал самым негативным прогнозом Apple с февраля 2020 года, когда она заявила о "более медленном возвращении к нормальным условиям, чем мы ожидали".