МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство готовит постановление об отсрочке уплаты страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок, а также ряда других, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2022 году

Ранее Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов за второй квартал для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок, за исключением экспортеров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.

"В течение последней недели также продолжает наблюдаться увеличение числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников – режима простоя, неполного рабочего дня или недели, отпусков без сохранения заработной платы и других. В связи с этим, как отметила Татьяна Голикова, по поручению президента страны правительством готовится постановление об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году", — сказано в сообщении.

Голикова отметила, что эта мера направлена на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Объем отсроченных платежей за II и III квартал оценивается в 1,6 триллиона рублей, добавила вице-премьер.

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ

Голикова отметила, что число зарегистрированных безработными в РФ по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта.

Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тысячи человек, на 25 апреля — это 681 тысячи человек", — сказала Голикова, слова которой привели в секретариате.

Голикова также отметила продолжающийся рост числа вакансий на портале "Работа в России", где уже доступно более 1,9 миллиона предложений о работе.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что органы занятости включили в базу для взаимодействия более 7 647 работодателей, в 73 регионах за организациями закреплены кураторы. Для работодателей подготовлено 1 247 индивидуальных планов — в два раза больше, чем неделей ранее.

Голикова также отметила, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение прошли 194 890 человек, из них было трудоустроено 170 456. В этом году планируется обучить не менее 345 тысяч человек и трудоустроить 258,75 тысячи человек.

Вице-премьер напомнила регионам о необходимости мониторинга ситуации на рынке труда и реализации профилактических мер для сохранения рабочих мест.