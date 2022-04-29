МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Турцию посетили 6 311 453 туриста в январе – марте, Россия входит в пятёрку лидеров по росту турпотока, такие данные привели "Анадолу" в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Турцию

В ведомстве отметили, что сектор туризма Турции стремительно восстанавливается после спада первых лет пандемии коронавирусной инфекции. По данным ведомства, доходы от сферы туризма в I квартале года превысили 5,4 миллиарда долларов.

Иностранные граждане в первые три месяца года тратили в Турции в среднем 841 доллар на человека, тогда как местные туристы расходовали на отдых по 849 долларов.

Число иностранных граждан, посетивших Турцию в январе-марте 2022 года, превысило аналогичный период прошлого года на 151,02%.

По росту турпотока в Турцию лидируют Иран (рост на 228,43% по сравнению с I кварталом 2021 г.), Германия (рост на 219,66%) и Болгария (рост на 272,44%). В пятёрку лидеров также входят Россия и Ирак.