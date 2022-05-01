МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым вносятся изменения в Градостроительный кодекс. Эти поправки защитят особо охраняемые природные территории от застройки, а также определят перечень видов приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации России.

Документ сокращает сроки оформления прав россиян на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, гаражного строительства, индивидуального жилищного строительства при государственной регистрации прав. Теперь результат можно получить до трех и пяти рабочих дней через Росреестр и МФЦ соответственно. Сроки проведения кадастровых работ составят до трех дней.

Законом также определяется перечень приоритетных инфраструктурных объектов, которые можно будет построить в упрощенном порядке — это магистральные газопроводы, объекты энергоинфраструктуры, дефицитные на данной территории объекты социальной инфраструктуры. В перечень входят объекты промышленной инфраструктуры, обеспечивающие создание, внедрение и развитие импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, а также производство продукции, не имеющей российских аналогов, производство энергоэффективных строительных материалов.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬ

Путин также подписал закон, позволяющий арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на весь срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Он вступает в силу через 10 дней после его публикации.

Ранее земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, можно было брать в аренду на срок от трех до 10 лет для строительства, реконструкции зданий или сооружений, а в некоторых других случаях – на срок до 49 лет.

При этом требования к срокам аренды земельных участков не были синхронизированы со сроками масштабных инвестиционных проектов — срок аренды мог быть меньше периода, необходимого для реализации проекта, поясняло ранее правительство РФ.

Закон снимает административные барьеры, возникающие при реализации крупных инвестпроектов. Он призван стимулировать инвестиции и обеспечивать стабильные гарантии предпринимательской деятельности.