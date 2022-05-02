МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Чтобы шашлык получился вкусным и безопасным для здоровья, следует придерживаться нескольких простых правил при выборе мяса, сообщил Роспотребнадзор. Нутрициолог дала совет по питанию на майских праздниках

Ведомство рекомендует покупать мясо в специально оборудованных для этого торговых точках, так как только там созданы правильные условия для его хранения и реализации. Перед тем как покупать мясо на рынке или в магазине, нужно оценить его внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах.

Свежее мясо качественное, если у него тонкая сухая корочка бледно-красного цвета; жир белый, кремовый или желтоватый; запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили; плотная консистенция. Кроме того, ямка, которая образуется при надавливании, быстро выравнивается, а при варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Иногда под видом охлажденного продается размороженное мясо. Оно не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и менее вкусно, чем свежее. Чтобы распознать обман, следует обратить внимание на поверхность туши и сухожилия: у размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные.

Замаринованный шашлык не следует выбирать только по внешнему виду, советует Роспотебнадзор. Важно изучить маркировку: желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса. Следует выбирать высший или первый — во всех сортах ниже будет много сухожилий. Необходимо обратить внимание на состав продукции, в том числе консерванты: надо убедиться, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.

Также необходимо обратить внимание на дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если выбирается шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, то нужно крышку — она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Лучше брать мясо в заводской упаковке, при этом в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо, залитое уксусом, наоборот выделяет сок, советует ведомство.