МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правильное использование кондиционеров и установка теплых полов помогут снизить счета за электроэнергию и тепло, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет" Андрей Абрамов. Эксперт объяснил, как ускорить дачный интернет

"Вопрос о том, как сэкономить на отоплении дома, отнюдь не праздный – 50% всей энергии, используемой в России, тратится на производство тепла, и из них половина — теряется впустую", — отметил Абрамов. Для жителей загородных домов одной из причин лишних затрат на тепло и электроэнергию является неэффективное регулирование: потребитель должен постоянно думать о том, какой прибор использовать и какую температуру поддерживать в каком помещении.

Решением, по мнению эксперта, может стать использование правильного сочетания отопительных приборов, где каждый имеет свои особенности и условия, когда его применение наиболее эффективно. В качестве примера Абрамов назвал вариант с отоплением дома при помощи кондиционеров, так как большинство современных устройств имеет режим работы на отопление.

"В период межсезонья часто бывает выгоднее использовать такой режим отопления, даже если в доме есть газовый котел. Это связано с тем, что КПД теплового насоса при температуре на улице выше 10 градусов становится высоким, а инерция водяных систем отопления значительно больше, чем воздушных, поэтому при быстрой смене погоды на улице центральное отопление дома не успевает подстраиваться под погоду и перетапливает дом", — объяснил он.

Также решением может стать теплый пол. Его преимуществом, по словам Абрамова, является тот факт, что тепло поступает снизу, в результате чего распределяется по помещению более равномерно. "Например, зимой в домах с электроотоплением вы можете прогреть теплый пол ночью по ночному тарифу и отключить (или снизить) его нагрев в дневные часы, в результате вы увидите серьезную экономию в счете", — отметил эксперт.

Возвращаясь к теме кондиционеров, Абрамов обратил внимание, что большинство людей совершают некоторые ошибки, которые сказываются на счете за электроэнергию. Одной из самых распространенных ошибок здесь является установка пониженной температуры на термостате. "У пользователя часто бывает ощущение, что, установив на термостате +16С, он быстрее охладит помещение или создаст более комфортные условия. В реальности он потратит больше электроэнергии", — рассказал эксперт НТИ, отметив, что ставить нужно температуру, которую вы ожидаете получить.

"И еще один, возможно, парадоксальный совет: бытует мнение, что при включенном кондиционере окна должны обязательно быть закрыты. Однако если на улице солнечный день, а температура ниже 22 градусов, то вполне допустимо и даже экономично установить на кондиционере 22-23 градуса и открыть окно. В этом случае дополнительная вентиляция будет помогать кондиционеру, а не мешать", — также добавил он.