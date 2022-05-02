МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российские туроператоры впервые начали предлагать туристам пляжные и сити-туры в Казахстан с прилетом в Актау, Алматы и Нур-Султан, рассказали РИА Новости представители отрасли. Турция отметила значительное увеличение числа российских туристов

"В апреле у нас впервые появились предложения в Казахстан на побережье Каспийского моря. Мы предлагаем как пакетные туры с регулярным перелетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, так и только проживание. Рейсы из Москвы прямые, регионы — с пересадкой в Москве", — сказали в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Программы на побережье Каспийского моря в апреле начал ставить и туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия"). Как и Anex Tour, Fun&Sun делает акцент на пятизвездочный курортный комплекс Rixos Water World Aktau, который работает на "все включено" и оборудован песчаным пляжем.

"Основная доля бронирований приходится на май, хотя уже есть заявки на летние месяцы, включая август. В основном бронируют пакетные туры с перелетом из Москвы, на них приходится 75%. Есть заявки и из Санкт-Петербурга. Цены начинаются от 135 тысяч рублей с перелетом из Москвы на неделю на "все включено" на двоих с заездом в середине мая. Без перелета стоимость в мае за неделю — от 95 тысяч рублей", — рассказали в Anex Tour.

Fun&Sun предлагает для бронирования и другие отели на побережье в Актау, в их числе Hotel Victory, Caspian Riviera Grand Palace и Renaissance Aktau Hotel. Помимо каспийского побережья туроператор предлагает туры с прилетом в Алматы и Нур-Султан и размещением в отелях три-пять звезд. "Казахстан — новинка этого года среди направлений туроператора. Сити-туры с перелетом и проживанием на неделю на "все включено" начинаются от 30 тысяч рублей на человека", — уточнили в туркомпании.

"Казахстан — страна древнейшей цивилизации Евразийского континента, родина кочевых племен, солидный отрезок Великого шелкового пути, путешествуя по стране туристы смогут открыть много нового для себя. Облегчает путешествие возможность пересечения границы по российскому паспорту, и нет никаких визовых формальностей", — добавили в Fun&Sun, отметив повышенный интерес к направлению.