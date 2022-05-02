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https://1prime.ru/business/20220502/836804290.html
IKEA продлила дату закрытия магазинов в России
Бизнес
Новости
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Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA продлила дату закрытия своих гипермаркетов в России, пишет MK.RU. Центры торговли не будут работать до 31 августа. Согласно... ПРАЙМ, 02.05.2022
бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA продлила дату закрытия своих гипермаркетов в России, пишет MK.RU.
Центры торговли не будут работать до 31 августа.
Согласно объявлению компании, сейчас сеть не может вернуться на российский рынок. Причина — трудности с логистикой товаров.
При этом IKEA сохраняет рабочие места и медицинскую страховку для своих сотрудников, выплата зарплат продолжится.
"Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа", — цитирует издание "Деловой Петербург" объявление из паблика профсоюза работников IKEA.
Авторы подчеркнули, что торговая сеть не намерена покидать российский рынок.