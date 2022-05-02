МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA продлила дату закрытия своих гипермаркетов в России, пишет MK.RU. Эксперты рассказали, какие квартиры у россиян - самые востребованные

Центры торговли не будут работать до 31 августа.

Согласно объявлению компании, сейчас сеть не может вернуться на российский рынок. Причина — трудности с логистикой товаров.

При этом IKEA сохраняет рабочие места и медицинскую страховку для своих сотрудников, выплата зарплат продолжится.

"Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа", — цитирует издание "Деловой Петербург" объявление из паблика профсоюза работников IKEA.

Авторы подчеркнули, что торговая сеть не намерена покидать российский рынок.