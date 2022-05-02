МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 45,484 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7 миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 гражданина РФ. Их общее состояние на 2 мая составляло 328,04 миллиарда долларов.

Самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года его состояние увеличилось на 645 миллионов долларов и сейчас насчитывает 31,5 миллиарда. Заметно уменьшилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, — на 6,48 миллиарда долларов, до 26 миллиардов. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин поднялся на третье место с четвертого, при этом с начала года он обеднел на 4,27 миллиарда долларов (состояние оценивается в 23,7 миллиарда).

На четвертом месте находится совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,33 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его состояние снизилось на 1,63 миллиарда долларов, и сейчас оно на уровне 19,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он обеднел на 3,09 миллиарда долларов, и теперь у него 18,7 миллиарда.

Седьмым в списке стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС), его состояние выросло на 853 миллиона долларов, до 18,3 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов долларов, которое с начала года уменьшилось на 2,43 миллиарда.

Тимченко с его крупнейшими потерями теперь владеет 15,5 миллиарда долларов. А десятку лидеров закрывает Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", — его состояние сократилось на 834 миллиона долларов, до 14,4 миллиарда.