МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российские предприниматели создали сервис бронирования жилья и планирования путешествий, которая заместит Booking.com, и рассчитывают занять до 10% рынка в интернете, рассказал РИА Новости лидер проекта Григорий Мокеев. Ozon запустил сервис бронирования отелей

Сервис бронирования и аренды жилья Booking.com сообщил о своем уходе с российского рынка в начале марта. Компания уточнила, что приостанавливает на территории РФ поиск и бронирование объектов размещения.

"До недавних событий 70% россиян бронировали отели через Booking, в перспективе мы бы хотели приблизиться к этой цифре. Но, конечно, это займет несколько лет. Мы рассчитываем занять хотя бы 5-10% рынка онлайн бронирования за первый год", — сообщил Мокеев.

Разработчики аналога Booking.com отмечают, что учли недостатки других подобных сервисов и обещают предоставлять пользователям "все необходимые документы для командировок, обеспечить бесперебойную оплату услуг с помощью карт, выпущенных российскими банками, и защиту пользователей от недобросовестных отельеров".

При этом предполагается, что на первом этапе сервис будет работать с приоритетом на "эко-туризм".

"В каждой области нашей страны можно найти десятки интересных природных объектов, на территории которых находятся эко-гостиницы. Например, в Самарской области это деревня ездовых собак, или сыроварня, находящаяся в деревне на берегу Волги. К сожалению, далеко не всегда такие места попадаются на первых страницах выдачи на сервисах онлайн-бронирования. В нашем сервисе первые строчки предложенных отелей будут закреплены за подобными объектами", – отметил Мокеев. По его словам, на первом этапе фильтрация мест для отдыха будет производиться вручную.