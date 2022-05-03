МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Спрос на авиабилеты по России весной сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако интерес к билетам на поезда и автобусы увеличился, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Россиянам рассказали, во сколько сейчас обойдется отдых за рубежом

Сервис по запросу РИА Новости проанализировал продажи в марте-апреле и на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. "Спрос на авиабилеты по России у клиентов "Туту.ру" весной сократился примерно на треть по сравнению с весной прошлого года. В то же время интерес к билетам на поезда и автобусы немного увеличился", — рассказали в сервисе.

"Таким образом, можно говорить о том, что часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы. Путешественники ищут альтернативные способы добираться до южных регионов, где закрыты аэропорты, ведь это одни из самых популярных внутренних направлений", — добавили специалисты.

По данным продаж сервиса, больше всего билетов на поезда за последние два месяца оформлено в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень. "Самыми популярными авианаправлениями в марте-апреле были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Махачкала", — рассказали в сервисе.

Аналитики отмечают, что на автобусах из Москвы чаще всего путешествуют сейчас в Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Рязань, Киржач, Тульскую область, Санкт-Петербург. У путешественников из северной столицы востребованы билеты на автобусы в Тихвин, Смоленск и Псков.

Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 7 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.