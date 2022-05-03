ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — ПРАЙМ. Финский государственный железнодорожный оператор VR Group продаст все свои российские активы и уже приступил к расторжению контрактов на перевозку с российской стороной, сообщает во вторник компания.

В начале апреля сообщалось, что VR Group приостанавливает сообщение в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления, по оценкам компании процесс займет несколько месяцев.

"Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года", — сообщает компания.

VR стремится к максимально быстрому закрытию трафика и уже сегодня начала расторгать контракты с клиентами, однако часть трафика может продолжаться на условиях расторжения до конца года, уточняется в сообщении.

Одновременно с окончанием перевозок будут расторгнуты контракты с "Российскими железными дорогами" (РЖД).

"VR также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России", — говорится в сообщении.

VR Group начала переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской дочерней компании Finnlog.

CTS — это компания, предоставляющая услуги контейнерных перевозок и экспедирования между Финляндией и Россией, другими странами СНГ и Азии, в которой VR принадлежит 50%, а остальные 50% — "Трансконтейнеру". FOS — логистическая компания, специализирующаяся на перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ, в которой VR принадлежит 50%, еще 50% — "Первой грузовой компании" (ПГК) — 50%. Finnlog — российская дочерняя компания VR, которая сдавала вагоны в аренду ключевым финским клиентам и эксплуатировала вагоны на российско-финском рынке перевозок, информирует компания.